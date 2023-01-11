Утром 11 января произошла авария на водопроводной сети в Корабельном районе.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Без воды остались дома по:

проспекту Корабелов от 2 до 20/3;

улице Айвазовского от 5 до 13;

улице Олега Ольжича от 1 до 9;

проспекту Богоявленского от 325 до 327/3.

Планируется завершить ремонт до 20 часов.

Также по состоянию на 11:00 прекращена подача воды в дома по:

улице 3-я Слободская от проспекта Центрального до улицы Чкалова;

улице Чкалова от улицы 3-я Слободская до улицы 2-я Слободская;

улице 2-я Слободская от улицы Чкалова до проспекта Центрального;

проспекту Центральному от улицы 2-я Слободская до улицы 3-я Слободская.

Планируется завершить ремонт к 15 часам.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в среду, 11 января, возможны аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за шквального ветра.