Утром 11 января произошла авария на водопроводной сети в Корабельном районе.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Без воды остались дома по:
Планируется завершить ремонт до 20 часов.
Также по состоянию на 11:00 прекращена подача воды в дома по:
Планируется завершить ремонт к 15 часам.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области в среду, 11 января, возможны аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за шквального ветра.
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Утром 11 января произошла авария на водопроводной сети в Корабельном районе.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Без воды остались дома по:
Планируется завершить ремонт до 20 часов.
Также по состоянию на 11:00 прекращена подача воды в дома по:
Планируется завершить ремонт к 15 часам.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области в среду, 11 января, возможны аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за шквального ветра.