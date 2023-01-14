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Днем в субботу, 14 января, по Украине объявили масштабную воздушную тревогу - Россия снова запустила ракеты.

Между тем, в море уже 5 российских ракетоносителей. Общий залп 36 «Калибров», сообщает ОК «Юг».

Телеграмм-канал «Николаевский Ванек» также сообщил о пролете ракет над Николаевщиной и сбитии одних из них над Очаковом.

Информацию об уничтожении ракеты подтвердил глава ОВА Виталий Ким. Он также попросил не публиковать информацию и фото- и видеоматериалы с мест сбивания ракет.

Отметим, что обычно благодаря этому россияне узнают места дислокации наших систем противовоздушной обороны.

Сообщают о работе ПВО в Кривом Роге и Ивано-Франковской области.

В Хмельницкой области сообщают о работе ПВО.

Взрывы прогремели уже в Винницкой и Одесской областях. Предварительно это работа ПВО. О попадании пока не известно.

Тем временем глава Винницкой ОВО призывает не игнорировать воздушную тревогу

По словам Сергея Борзова, враг использует несколько волн ракетных атак. Первая была для обнаружения ПВО.

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Напомним, в Николаевской области дополнительно отключают потребителей от электроснабжения из-за угрозы ракетных обстрелов.

Также сообщалось, что в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.

В Киевской области в результате утренней ракетной атаки 14 января были повреждены 18 частных домов.