Компания «Agrofusion» привлекла международных экспертов, чтобы оценить размер нанесенного ущерба их заводам из-за военных действий. Владелец предприятия Сергей Сыпко заявил, что планирует восстановить предприятия за собственные средства, поскольку механизм выплат репараций пока не существует.

Об этом сообщил основатель и директор компании «Agrofusion» Сергей Сыпко в комментарии «НикВести».

Как известно, три завода компании «Agrofusion» по изготовлению томатной пасты были в значительной степени повреждены за время полномасштабной войны. Заводы в селе Шевченково и Снигиревка частично разрушены и нуждаются в ремонте – их деятельность планируют возобновить уже в августе этого года. Еще один из заводов компании «Agrofusion» находится в Херсонской области и находится в оккупации. За это время российские захватчики угнали продукции на 60 миллионов евро. Чтобы оценить полный размер ущерба, нанесенного трем заводам во время войны, по словам Сергея Сыпко, компания привлекла международных экспертов.

— Сумму ущерба мы оценивали. Мы привлекли международных экспертов, которые должны подтвердить наши оценки, а именно торгово-промышленную палату. Нужны специалисты, имеющие опыт оценки убытков вследствие военных действий на международном уровне и имеющие международные лицензии. Поскольку параметров репараций пока нет, мы надеемся на свои силы и силы своих поставщиков оборудования, и наших клиентов, которые волнуются за нас, – рассказал Сергей Сыпко.

Как выглядел завод до войны Как выглядит завод после войны

Ранее владелец компании «Agrofusion» Сергей Сыпко рассказал о том, как полномасштабная война повлияла на работу его предприятия. В частности, по его словам, налоги компании упали в восемь раз, а количество рабочих значительно уменьшилось. Что касается налогов, то в 2021 году Agrofusion уплатил 420 миллионов гривен в бюджеты. Из-за полномасштабной войны налоги предприятия сократились в восемь раз, отметил бизнесмен.