Утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание в Голосеевском районе Киева.

В результате атаки есть жертва и пострадавшие, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками», — написал он.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Голосеевском районе упала часть российской ракеты.

«Голосеевский район. В результате падения части ракеты есть пострадавшие. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ракетной атаки погиб 55-летний мужчина.

Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.

В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.

В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.