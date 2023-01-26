Утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание в Голосеевском районе Киева.
В результате атаки есть жертва и пострадавшие, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками», — написал он.
В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Голосеевском районе упала часть российской ракеты.
«Голосеевский район. В результате падения части ракеты есть пострадавшие. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате ракетной атаки погиб 55-летний мужчина.
Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.
В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.
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Утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание в Голосеевском районе Киева.
В результате атаки есть жертва и пострадавшие, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками», — написал он.
В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Голосеевском районе упала часть российской ракеты.
«Голосеевский район. В результате падения части ракеты есть пострадавшие. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате ракетной атаки погиб 55-летний мужчина.
Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.
В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.