Сегодня, 26 января, из-за очередного массированного обстрела Украины россиянами погибли по меньшей мере 11 человек. Также есть пострадавшие.

Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

– Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли также 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00, отметил он.

Напомним, утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.

В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.

В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Кроме того, утром 26 января российская ракета попала в нежилое здание Голосеевского района Киева.