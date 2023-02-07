На юге Перу из-за сильных ливней произошел оползень, в результате чего по меньшей мере 15 человек погибли и еще 20 пострадали.

Об этом сообщил Национальный центр по чрезвычайным ситуациям страны, передает Укринформ.

Некоторые СМИ сообщали, что число погибших составляет 36 человек. Власти заявили о по меньшей мере двух пропавших без вести людей.

Расположенный на берегу реки Оконья в провинции Камана, горный город Секоча входит в число районов, где наблюдается высокий уровень воды из-за сильного дождя. На утро понедельника Оконья текла со скоростью 585,6 кубометра в секунду. Правительство Перу предупредило, что вышедшая из берегов река может задеть соседние населенные пункты.

В пострадавший регион направили вертолеты с гуманитарной помощью, питьевую воду и мешки с песком.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Тайваня. Эпицентр подземных толчков находился в 34,4 км, на глубине 15,8 км.

Также утром, 6 февраля, на юге Турции и севере Сирии произошло землетрясение. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самой большой бедой в стране с 1939 года. Власти Турции объявили национальный семидневный траур из-за гибели людей.