Николаевский спасатель Дмитрий Дундуков рассказал о своей самой сложной спасательной операции в Николаеве, когда из-под завалов разрушенного россиянами дома пришлось вытаскивать маленького мальчика.

Начальник спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Дмитрий Дундуков вспомнил о первом дне войны и о вызовах, с которыми пришлось столкнуться после начала полномасштабного вторжения.

По словам спасателя, самой сложной задачей был порятонок мальчика из-под завалов дома. Ситуация осложнялась тем, что мальчик находился под потрескавшейся плитой, которая держала все остальные бетонные плиты. Спасательная операция продолжалась 6 часов.

— Один из самых сложных вызовов — попадание вражеской ракеты в пятиэтажный жилой дом, где под завалами оказался мальчик. Он был под завалами камней, обломками мебели и привален бетонной плитой. Мальчик немедленно нуждался в помощи, тело находилось под плитой и его немедленно нужно было деблокировать, – вспоминает Дмитрий Дундуков.

Напомним, после часа ночи, 13 октября 2022 года, Николаев массированно обстреляли. Тогда попали в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. Из -под завалов дома удалось достать 11-летнего мальчика , который госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты «Калибр" осуществили пересечение воздушного пространства Румынии и Молдовы.