На Миколаївщині на автодорозі Н-14 «Миколаїв - Кіровоград» між селами Червоноволодимирівка та Суворівка зіткнулись легковик та позашляховик.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Аварія сталася вчора, 4 листопада, близько 18:50 на автодорозі Н-14 «Миколаїв - Кіровоград». За кермом FORD FOCUS C-MAX перебував 21-річний водій, TOYOTA LAND CRUISER PRADO керував 58-річний чоловік.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії загинули на місці пригоди. 51-річну пасажирку TOYOTA з місця події доставили до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що 6 жовтня у центрі Миколаєва приблизно о 04:30 на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської зіткнулися два автомобілі Volkswagen Crafter та Opel Vivaro.