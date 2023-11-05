На Миколаївщині на автодорозі Н-14 «Миколаїв - Кіровоград» між селами Червоноволодимирівка та Суворівка зіткнулись легковик та позашляховик.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Аварія сталася вчора, 4 листопада, близько 18:50 на автодорозі Н-14 «Миколаїв - Кіровоград». За кермом FORD FOCUS C-MAX перебував 21-річний водій, TOYOTA LAND CRUISER PRADO керував 58-річний чоловік.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії загинули на місці пригоди. 51-річну пасажирку TOYOTA з місця події доставили до медичного закладу.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, що 6 жовтня у центрі Миколаєва приблизно о 04:30 на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської зіткнулися два автомобілі Volkswagen Crafter та Opel Vivaro.
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На Миколаївщині на автодорозі Н-14 «Миколаїв - Кіровоград» між селами Червоноволодимирівка та Суворівка зіткнулись легковик та позашляховик.
Про це повідомили у поліції Миколаївщини.
Аварія сталася вчора, 4 листопада, близько 18:50 на автодорозі Н-14 «Миколаїв - Кіровоград». За кермом FORD FOCUS C-MAX перебував 21-річний водій, TOYOTA LAND CRUISER PRADO керував 58-річний чоловік.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії загинули на місці пригоди. 51-річну пасажирку TOYOTA з місця події доставили до медичного закладу.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, що 6 жовтня у центрі Миколаєва приблизно о 04:30 на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської зіткнулися два автомобілі Volkswagen Crafter та Opel Vivaro.