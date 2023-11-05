На Первомайщині зіштовхнелися двоє неповнолітніх мотоциклісти. Вони отримали травми та були доставлені у лікарню.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася у суботу, 4 листопада, близько 18:40 по вулиці Велика в селі Лиса Гора Первомайського району. Водієм мотоциклу Viper був 12-річного юнак, а мотоциклом Forte кермував 15-річний хлопець.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди обох керманичів із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставили до медичного закладу.

Того ж дня у Первомайську близько 19:10 по вулиці Гагаріна не розминулися автомобіль Toyota Paseo, під керуванням 19-річного водія, та мотоцикл Sabur, за кермом якого перебував 14-річний хлопець. Мотоцикліста з травмами відвезли у лікарню.

Слідчі кваліфікували події за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригод.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині на автодорозі Н-14 «Миколаїв - Кіровоград» між селами Червоноволодимирівка та Суворівка зіткнулись легковик та позашляховик.