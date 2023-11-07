На Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.
Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Наразі кількість хворих сягає 285. З них 247 випадків є лабораторно підтвердженими. 46 пацієнтів лікуються амбулаторно.
Завантаженість ліжок, відведених для хворих з вірусним гепатитом А, зменшилась до 18,4%.
Території області організували вакцинацію проти захворювання. Наразі її зробили 602 людям — 554 медичним працівникам та 48 контактним особам.
Також фахівці роблять аналіз води, обстежують ринки, магазини та кондитерські цехи.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці та області зареєстрували спалах гепатиту А. Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.
Також на почтаку листопада у Івано-Франківську виявили гепатит А, в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають вже семеро людей. Раніше спалах хвороби зафіксували на Вінниччині.
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
На Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.
Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Наразі кількість хворих сягає 285. З них 247 випадків є лабораторно підтвердженими. 46 пацієнтів лікуються амбулаторно.
Завантаженість ліжок, відведених для хворих з вірусним гепатитом А, зменшилась до 18,4%.
Території області організували вакцинацію проти захворювання. Наразі її зробили 602 людям — 554 медичним працівникам та 48 контактним особам.
Також фахівці роблять аналіз води, обстежують ринки, магазини та кондитерські цехи.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці та області зареєстрували спалах гепатиту А. Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.
Також на почтаку листопада у Івано-Франківську виявили гепатит А, в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають вже семеро людей. Раніше спалах хвороби зафіксували на Вінниччині.