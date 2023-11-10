У Вінницькій області зафіксовано 6 нових випадків захворювання, загальна їх кількість на вечір 9 листопада сягнула 311.

Про це повідомив ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Зазначається, що за минулу добу зафіксовано 6 нових випадків захворювання, загальна їх кількість на вечір четверга сягнула 311. Із них лабораторно підтверджені 261 випадок, 194 людини виписали, серед них 34 дитини, 37 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.

Загалом завантаженість ліжок, відведених для хворих із вірусним гепатитом А, становить 12,6%.

Окрім Вінниці, поодинокі випадки захворювання зареєстрували в Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

В освітніх закладах Вінниці навчання продовжується у дистанційному форматі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці та області зареєстрували спалах гепатиту А, влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.

Також на початку листопада у Івано-Франківську виявили гепатит А, в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають вже семеро людей. Раніше спалах хвороби зафіксували на Вінниччині.

7 листопада на Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.

8 листопада у місті Зборів на Тернопільщині одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений випадок гепатиту А у працівниці харчоблока.

В МОЗ повідомили, що станом на 9 жовтня ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області стабілізується.