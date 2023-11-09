Станом на 9 жовтня ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області стабілізується.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
«У лікарнях залишається 45 хворих. 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали», — заявили у відомстві.
У Вінницькій області також триває безоплатна екстрена вакцинація контактних осіб — рідних та близьких, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом гепатит А контактували, проживають разом чи ділять спільний побут.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці та області зареєстрували спалах гепатиту А. Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.
Також на початку листопада у Івано-Франківську виявили гепатит А, в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають вже семеро людей. Раніше спалах хвороби зафіксували на Вінниччині.
7 листопада на Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.
8 листопада у місті Зборів на Тернопільщині одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений випадок гепатиту А у працівниці харчоблока.
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Станом на 9 жовтня ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області стабілізується.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
«У лікарнях залишається 45 хворих. 185 пацієнтів, серед яких 32 дитини, вже виписали», — заявили у відомстві.
У Вінницькій області також триває безоплатна екстрена вакцинація контактних осіб — рідних та близьких, з якими пацієнти з підтвердженим діагнозом гепатит А контактували, проживають разом чи ділять спільний побут.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Вінниці та області зареєстрували спалах гепатиту А. Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.
Також на початку листопада у Івано-Франківську виявили гепатит А, в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають вже семеро людей. Раніше спалах хвороби зафіксували на Вінниччині.
7 листопада на Вінниччині зафіксували нові випадки зараження гепатитом А. Однак темпи поширення інфекції поступово зменшуються.
8 листопада у місті Зборів на Тернопільщині одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений випадок гепатиту А у працівниці харчоблока.