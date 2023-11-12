У Лондоні пропалестинські протестувальники вийшли на найбільший мирний марш, закликаючи до припинення бойових дій Ізраїлю в Газі. Однак не обійшлося без сутичок з поліцією.

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що у сьогоднішньому протесті в Лондоні взяли участь понад 300 тисяч людей. Цей мітинг став наймасовішим з того часу, як почалися щотижневі марші на початку жовтня, після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Лондонська поліція попередила про ризик зіткнень між пропалестинськими демонстрантами та ультраправими групами, і навколо військового меморіалу на вулиці Вайтголл була створена зона відчуження, щоб розділити дві події. Згодом офіцери заявили, що стикнулися з агресією з боку контрпротестувальників.

«Вони є частиною великої групи контрпротестувальників, за якими ми спостерігали, і які намагалися вийти на головний марш протесту», — йдеться в заяві.

Наразі відомо, що правоохоронці заарештували 82 особи.

Раніше повідомлялося, що у Лондоні пройшли протести проти расизму на підтримку руху Black Lives Matter (Життя темношкірих мають значення). Після мирної демонстрації відбулися сутички, під час яких поранено 14 офіцерів поліції.