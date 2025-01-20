Ізраїль звільнив 90 палестинських в’язнів у межах угоди з ХАМАС

ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць, фото: Prime Minister of Israel

Між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС запрацювала угода про припинення вогню. З полону повернули трьох ізраїльських заручниць, а Ізраїль у відповідь звільнив 90 палестинських ув’язнених.

Як пише Reuters, уТель-Авіві сотні людей зібралися біля штабу оборони й у прямому ефірі спостерігали, як три ізраїльські заручниці ХАМАС сідають в автомобіль Червоного Хреста, яким їх мали відвезти додому.

Нагадаємо, що звільнених звати Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер і Емілі Дамарі — вона втратила два пальці, коли в неї стріляли в день її викрадення. Усі троє вже зустрілися зі своїми матерями.

«Я хотів би, щоб ви сказали їм: Ромі, Дорон і Емілі — ціла нація обіймає вас. Ласкаво просимо додому», — сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Тим часом серед звільнених палестинських ув'язнених були засуджені за тероризм, але, ймовірно, нікого не судили за вбивство. Їх доставили в місто Бейтунія на Західному березі річки Йордан, де їх вітали скандуваннями й розгорнутими прапорами ХАМАС.

За даними газети Haaretz, яку цитує Times of Israel, серед звільнених 62 жінки, зокрема одна неповнолітня, і 28 чоловіків, з яких вісім — підлітки. Однак інші видання називають інший кількісний розподіл між звільненими. Так, Associated Press повідомило, що у списку звільнених було 69 жінок.

Емілі Дамарі, яку звільнили з полону, фото: Prime Minister of Israel ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць, фото: Prime Minister of Israel Одна зі звільнених ізраїльських заручниць, фото: Prime Minister of Israel

Слід зазначити, що в Ізраїлі троє міністрів, що входять до ультраправої партії Otzma Yehudit, склали свої повноваження через угоду з палестинським угрупованням ХАМАС про припинення вогню.