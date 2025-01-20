Через угоду з ХАМАСом троє міністрів Ізраїлю подали у відставку

Ізраїльські міністри. Фото: YONATAN SINDEL/FLASH90

В Ізраїлі троє міністрів, що входять до ультраправої партії Otzma Yehudit, склали свої повноваження через угоду з палестинським угрупованням ХАМАС про припинення вогню.

Про це пише Times of Israel.

Йдеться про міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвір, міністра у справах спадщини Аміхая Еліягу та міністра у справах Негеви, Галілеї та національної стійкості Іцхака Вассерлауфа.

Також їхня партія заявила про вихід із керівної коаліції. Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що угода про припинення вогню є «повною перемогою тероризму».

Як відомо, Ізраїль погодився на перемир'я з палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази, заявили в офісі прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. 19 січня Ізраїль підтвердив, що отримав імена заручників від ХАМАС.

Увечері 19 січня ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.