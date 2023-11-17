На Миколаївщині судитимуть 36-річного жителя Южноукраїнська за поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік, будучи проросійські налаштованим, через месенджер у Telegram передавав інформацію про розташування військових, які забезпечують охорону та оборону Південноукраїнської АЕС.

Зазначається, що упродовж червня 2023 року він тричі сфотографував блокпости Сил оборони у Южноукраїнську. Фото разом із координатами надсилав представнику держави-агресора.

Як виявилося, за виконання розвідзавдань чоловік отримував гроші. Наразі він перебуває під вартою.

Раніше повідомлялось, що Служби безпеки викрила в Одесі ворожого агента, який діяв за завданням головного управління генштабу ЗС РФ — зловмисник розвідував позиції Сил оборони на території регіону працюючи водієм у благодійній організації.

Також у Миколаєві затримали 57-річного чоловіка, який збирав та передавав ворогу дані про місця дислокації ЗСУ та військової техніки.