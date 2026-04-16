На Херсонщині повідомили про підозру «директорці» школи через перехід на російські стандарти

«Директорка» школи на Херсонщині отримала підозру за співпрацю з окупантами, ілюстративне фото

На Херсонщині заочно повідомили про підозру псевдодиректорці школи, яка запровадила російські освітні стандарти, вилучила українську літературу та співпрацювала з окупаційною владою.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у своєму телеграм каналі.

За даними слідства, 54-річна жінка у серпні 2022 року обійняла посаду так званої «директорки» захопленої Вадимської школи на тимчасово окупованій території Скадовського району.

Підозрювана організувала діяльність освітнього закладу згідно з російськими стандартами, запровадивши навчання російською мовою. Вона примушувала місцевих жителів віддавати дітей до школи, погрожуючи батькам позбавлення батьківських прав у разі відмови.

«Також підозрювана вилучила з бібліотеки українську літературу, замінивши її російськомовними виданнями, прибрала державну символіку України та зареєструвала навчальний заклад у податкових органах рф», – йдеться у повідомленні.

Крім того, колаборантка передала окупаційній адміністрації майно школи, формувала склад педагогічного і технічного персоналу, а також організовувала пропагандистські заходи за участю представників окупаційної влади та військових рф.

Також, як інформують у прокуратурі, під час її керівництва у школі створили так званий «кадетський клас», у якому учнів змушували вивчати гімн держави-агресора та носити форму російського військового зразка.

Досудове розслідування здійснює управління Служби Безпеки України в Херсонській області.

Нагадаємо, що У Херсонській області з початку повномасштабного вторгнення вже засудили 425 людей, дев’ятьох із них – до довічного увʼязнення.