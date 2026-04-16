 «Директорка» школи на Херсонщині отримала підозру за співпрацю з окупантами

На Херсонщині повідомили про підозру «директорці» школи через перехід на російські стандарти

«Директорка» школи на Херсонщині отримала підозру за співпрацю з окупантами, ілюстративне фото

На Херсонщині заочно повідомили про підозру псевдодиректорці школи, яка запровадила російські освітні стандарти, вилучила українську літературу та співпрацювала з окупаційною владою.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у своєму телеграм каналі.

За даними слідства, 54-річна жінка у серпні 2022 року обійняла посаду так званої «директорки» захопленої Вадимської школи на тимчасово окупованій території Скадовського району.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Підозрювана організувала діяльність освітнього закладу згідно з російськими стандартами, запровадивши навчання російською мовою. Вона примушувала місцевих жителів віддавати дітей до школи, погрожуючи батькам позбавлення батьківських прав у разі відмови.

«Також підозрювана вилучила з бібліотеки українську літературу, замінивши її російськомовними виданнями, прибрала державну символіку України та зареєструвала навчальний заклад у податкових органах рф», – йдеться у повідомленні.

Крім того, колаборантка передала окупаційній адміністрації майно школи, формувала склад педагогічного і технічного персоналу, а також організовувала пропагандистські заходи за участю представників окупаційної влади та військових рф.

Також, як інформують у прокуратурі, під час її керівництва у школі створили так званий «кадетський клас», у якому учнів змушували вивчати гімн держави-агресора та носити форму російського військового зразка.

Досудове розслідування здійснює управління Служби Безпеки України в Херсонській області.

Нагадаємо, що У Херсонській області з початку повномасштабного вторгнення вже засудили 425 людей, дев’ятьох із них – до довічного увʼязнення.

Останні новини про: Херсонщина

Замість пшениці — технічні культури: на Херсонщині змінюють структуру посівів через обстріли
Обстріли Херсонщини: двоє людей поранено, є руйнування
Пограбування музею в Херсоні: оголосили підозру директору кримського музею Тавриди
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві екологи обстежили зелену зону під забудову АЗС: більшість дерев здорові

Даріна Мельничук
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
новини
За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання

Даріна Мельничук
новини
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
Останні новини про: Херсонщина

Пограбування музею в Херсоні: оголосили підозру директору кримського музею Тавриди
Обстріли Херсонщини: двоє людей поранено, є руйнування
Замість пшениці — технічні культури: на Херсонщині змінюють структуру посівів через обстріли

Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

6 годин тому

Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Головне сьогодні