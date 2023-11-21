САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу, який намагався підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що народний депутат України запропонував топпосадовцю хабар за забезпечення прийняття Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено).

Пропонована сума хабаря мала становити 8% від обсягу фінансування.

У подальшому підозрюваний надав топпосадовцю частину грошей у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тисячам доларів США.

На сьогодні народному депутату вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 КК України.

Слідство триває.

«Розслідування цього злочину стало можливим завдяки особистому сприянню Генерального прокурора. Зауважимо, що голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацював з НАБУ та САП та сприяв розслідуванню протиправних дій», — зазначили в САП.

Джерела УП повідомили, що йдеться про нардепа від фракції «Слуги народу» Андрія Одарченка. Видання пише, що він намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Нагадаємо, НАБУ розслідує спробу підкупу командувача угруповання військ «Одеса».