В місті Селидове на Донеччині тривають пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару. Рятувальники зщнайшли ьіло другого загиблого.

Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники зазначають, що розбирання завалів продовжується, адже під завалами можливо знаходиться ще одна людина.

«Наразі відомо вже про двох загиблих. Тіло ще однієї особи дістали рятувальники з-під завалів частково зруйнованої лікарні. Рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій», — йдеьбся у повідомленні

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 листопада завдали 4 ракетних ударів по Донецькій області. Окупанти влучили по території лікарні та по шахті. Унаслідок цього є загиблий і поранені. Зазначається, що люди отримали контузії та уламкові поранення.

Також під час рятувальної операції в Селидовому вдалось врятувати чоловіка.