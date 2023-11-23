У середу, 22 листопада, у віці 72 років пішов з життя депутат Миколаївської міськради V і VI скликань, громадський діяч Володимир Худяков.

Про це повідомив його син Микита.

Значну частину свого життя Володимир Худяков приділив політичний та громадській діяльності на благо міста Миколаїв, зазначають його близькі.

Він був депутатом Миколаївської міської ради, очолював комісію з питань гласності та законності, активно виступав за впровадження електронного урядування. Був співзасновником та директором Vilanik, однієї з перших компаній по продажу комп'ютерної техніки та літератури в Миколаєві.

Глибоко цікавився філософією (особливо Конфуція), будизмом, полюбляв грати в шахи та збирати близьких до себе в гості.

Величезну подяку, шану та любов висловлюють донька Лариса Володимирівна Поліщук, син Микита Володимирович Худяков, колишня дружина Ірина Марківна Худякова, друзі , колеги та однодумці.

«Світла пам'ять тобі, Володимир Юрійович. Мудрець, філософ, любимий батько і дідусь, світла і добра людина», — зазначають близькі.

Редакція «НикВести» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Худякова.