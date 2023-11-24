Вранці 24 листопада російські загарбники вдарили по обласній бібліотеці для дітей у Херсоні.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та МВС.

Голова ОВА зазначає, що люди не постраждали. І пообіцяв, що будівлю бібліотеки обов’язково відремонтують.

«Дитяча бібліотека. Шоста ранку. Пряме влучання снаряда. Варвари знищили херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків», — йдеться в повідомленні.

Водночас в МВС повідомляють, що у результаті атаки росіян у Херсоні за різними адресами спалахнуло одразу декілька пожеж: горіли житловий будинок, автомобіль та господарча споруда.

«Через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилось неодноразово повертатись до гасіння, але всі пожежі ліквідували», — підсумували у МВС.

Нагадаємо, що в ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».