У Бериславі Херсонської області російські-окупаційні війська 24 листопада атакували з дрона місцевого жителя.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника, розповіли в ОВА.
У потерпілого діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Перед цим, зранку російські окупанти влучили в дитячу бібліотеку в Херсоні.
Нагадаємо, в ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
У Бериславі Херсонської області російські-окупаційні війська 24 листопада атакували з дрона місцевого жителя.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника, розповіли в ОВА.
У потерпілого діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Перед цим, зранку російські окупанти влучили в дитячу бібліотеку в Херсоні.
Нагадаємо, в ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».