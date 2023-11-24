Фото ілюстративне

У Бериславі Херсонської області російські-окупаційні війська 24 листопада атакували з дрона місцевого жителя.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника, розповіли в ОВА.

У потерпілого діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Перед цим, зранку російські окупанти влучили в дитячу бібліотеку в Херсоні.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».