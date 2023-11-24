На території Іванівської громади Генічеського району Херсонської області російські загарбники знищили 14 пам’ятників жертвам Голодомору в Україні.

Про це повідомило херсонське видання «Мост» із посиланням на публікації окупаційної адміністрації Іванівської громади.

Окупаційна адміністрація Іванівської громади опублікувала фото, на яких зафіксовано факт вандалізму. Обличчя вандалів окупанти заздалегідь приховали, тож достеменно невідомо, хто саме знищував пам’ятники.

У дописі росіяни називають Голодомор 1932-1933 років «так званим», а причинами голоду та загибелі мільйонів українців вказують несприятливі погодні умови, врожайні невдачі, а також економічну та аграрну політику радянського уряду.

Нагадаємо, що парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також Атлантична канадська провінція Острів Принца Едварда визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше повідомлялось, що Айова у США став 33 штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, вчиненим радянською владою.