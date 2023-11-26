Роботи з порятунку 41 працівника, які вже два тижні заблоковані у тунелі в індійському штаті Уттаракханд, були відкладені щонайменше на чотири-п'ять днів через злам бурової машини. Влада попередила, що порятунок може зайняти багато часу.

Про це пише BBC. Рятувальники почнуть копати вручну, коли несправну частину машини вилучать. Так, шнек постійно застряє на шматках металу, змішаних зі сміттям. Арнольд Дікс, експерт із прокладання тунелів, який брав участь у рятувальних роботах, упевнений, що заблоковані робітники повернуться додому. За його словами, є «багато способів» дістатися до них. Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 листопада завдали 4 ракетних ударів по Донецькій області. Окупанти влучили по території лікарні та по шахті. Унаслідок цього є загиблий і поранені.