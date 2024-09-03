Знак перед в'їздом у Херсон. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 2 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 4 дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Антонівка, Садове, Шевченківка, Станіслав, Новодмитрівка, Придніпровське, Козацьке, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Гаврилівка, Новорайськ та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили у в об'єкт критичної інфраструктури, освітній і культурний заклади, адмінбудівлю, церкву та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Росіяни пошкодили газогін, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Через російський обстріл одна людина загинула, ще 4 — дістали поранення, з них є одна дитина.

Також під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили один «Shahed-131/136».

Нагадаємо, 2 вересня, російська армія атакувала балістикою Миколаївську область. Також ворог бив з дронів та артилерії.