Миколаївський ліцей імені Олега Ольжича, фото: Корабелов.Інфо

У Миколаєві батьки учнів зруйнованої гімназії №48, які тимчасово навчаються на базі ліцею імені Олега Ольжича, поскаржились, що дітей завчасно передчасно вивели з укриття. Керівництво школи каже, що виникла помилка через проблеми з відсутністю світла.

Зі скаргою до «МикВісті» звернулись батьки учнів 7-го класу.

Інцидент стався у четвер, 6 вересня. Під час тривоги, яку оголосили о 12:15 через виліт винищувача Міг-31к, мама однієї з учениць намагалась зателефонувати доньці і, як виявилось, о 12:37 почали виводити з укриття, хоча відбій тривоги був оголошений лише о 12:48.

— В цей день був дуже жахливий звʼязок, ні на телеграм, ні на вайбер-дзвінки вона не відповідала. Коли я з 10 разу зателефонувала доньці, вона була на сходах, виходячи з укриття, — розповідає Алла, мама учениці. — Я запитала: «Чому вас виводять, адже тривога ще не закінчилася?». Вона відповіла: «Нам сказали виходити». Я перевірила інформацію на карті тривог та в офіційних джерелах — всюди тривога ще тривала. Після повторного дзвінка доньці мені відповів учитель, що дітей повертають назад до укриття. Ми думаємо про те, щоб забрати дитину на онлайн. Ми не готові ризикувати.

Скриншот з батьківського чату у Viber-групі Скриншот з телеграм-каналу голови ОВА Віталія Кіма про оголошення та завершення тривоги

Дозвіл вивести дітей з укриття вчителеві дала адміністрація школи, однак, хто саме — не відповіли, розповіли батьки.

Батьки також висловлюють занепокоєння через те, що ліцей не має системи сповіщення про загрозу. Як розповідає Олександр Єрмолаєв, батько однієї зі школярок, викладачі орієнтуються лише на повідомлення Миколаївської обласної військової адміністрації.

— Адміністрація школи опирається на сповіщення від обласної військової адміністрації. Але тоді ніякого відбою не було. Відповідно, ніяких сповіщень і бути не могло. Я напряму спитав, що чи можна побачити скриншот повідомлення, якісь докази. Сказали, що немає, — каже чоловік. — Відбій був через 10 хвилин після того, як вони вивели дітей. Ми розпитали у нашої доньки і виявилося, що діти в самій школі тривогу не чули.

«МикВісті» звернулись до керівництва закладу з проханням прокоментувати інцидент. Однак директор ліцею Олексій Гурко заявив, що не несе відповідальності за дітей із 48 школи, яка лише базується на території ліцею та користується їх укриттям.

— Я відношення до гімназії не маю. Я директор ліцею імені Олега Ольжича. У нас 48 гімназія орендує приміщення. У нас з ними договір про співпрацю. Вони тут навчаються, використовують наше укриття, але в них є свій директор, відповідальність за своїх дітей несуть вони. У мене є свої діти, — пояснив керівник навчального закладу.

Директорка зруйнованої гімназії №48 Оксана Казаковцева в коментарі «МикВісті» пояснила, що помилка виникла через проблеми зі зв’язком у мікрорайоні, які були спричинені тривалою відсутністю електроенергії. Вчителі отримали сповіщення, яке здалося відбоєм тривоги, і тому дітей почали виводити з укриття.

— Я знаю про цю ситуацію. Справа в тому, що вчора на території мікрорайону був жахливий звʼязок через тривалу відсутність електроенергії. Навіть зателефонувати комусь було неможливо, вам це і самі батьки можуть підтвердити, хоча генератори і працювали. Коли ми були внизу, поступово почав пробиватись звʼязок. Було сповіщення і здалось, що це відбій. Ми почали підніматися, і дійсно піднялись раніше на 10 хвилин, але виключно через проблеми зі звʼязком. Одразу, як тільки ми зрозуміли, що ще тривога, діти спустились. Звинувачувати когось із викладачів я не буду і з себе ні в якому разі не знімаю відповідальності. Ми зробимо все, щоб у подальшому уникнути такого. Безпека дітей для нас на першому місці, — запевнила Оксана Казаковцева.

Нагадаємо, що миколаївська гімназія №48, яка була найбільшою школою Корабельного району, зазнала ракетного удару влітку 2022 року. Частину пошкоджених будівель закладу було вирішено знести.

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