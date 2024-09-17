Навчальний клас у пошкодженій Першій українській гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області планують збільшити кількість укриттів у школах, щоб учні могли повернутися до офлайн навчання.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час телемарафону, для будівництва укриттів будуть залучати іноземних партнерів.

Віталій Кім зазначив, що зараз близько 72-79% шкіл в області працюють у змішаному форматі. Однак частина закладів не може відкритися через відсутність укриттів, що необхідні для захисту дітей під час загроз.

— Точних цифр не пам’ятаю, але близько 72-79% шкіл працюють зараз у змішаному форматі, але ми хочемо наростити кількість шкіл ще до кінця року. Я особисто не відвідую навчальні заклади, щоб не висвітлювати, які з них працюють офлайн. Зокрема, в нас є школи і дитячі садки, які не мають укриттів, тому не змогли відкритись. Зараз працюємо з іноземними партнерами, щоб в деяких школах побудувати укриття і запустити навчальний процес. Тому що звертаються батьки і вони дуже хочуть, щоб їхні діти теж відвідували офлайн-навчання, — повідомив Віталій Кім.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

Нагадаємо, що понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.