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РФ вдарила по готелю у Миколаївці на Донеччині: загинули двоє волонтерів, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин

Наслідки удару росіян по готелю у Миколаївці на Донеччині, фото: опублікувала Донецька обласна прокуратураНаслідки удару росіян по готелю у Миколаївці на Донеччині, фото: опублікувала Донецька обласна прокуратура

У суботу 7 вересня близько 22:00 росіяни вдарили по готелю у місті Миколаївка Краматорського району, внаслідок чого загинули двоє волонтерів, які приїхали стерилізувати безпритульних тварин.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідчих, попередньо, росіяни вдарили авіабомбами «ФАБ-250» з УМПК. Внаслідок влучання засобу ураження по місцевому готелю відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники дістали з-під завалів тіла двох чоловіків 33 і 42 років.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 КК України).

Наслідки удару росіян по готелю у Миколаївці на Донеччині, фото: опублікувала Донецька обласна прокуратураНаслідки удару росіян по готелю у Миколаївці на Донеччині, фото: опублікувала Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 7 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 9 — дістали поранення.

Також 7 вересня, російська армія двічі з артилерії атакувала територію Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.

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