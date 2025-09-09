Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    9 вересня, 2025

  • 26.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Донеччині росіяни скинули авіабомбу на людей, які стояли у черзі за пенсією: понад 20 загиблих

Росіяни скинули бомбу на Ярову, коли людям видавали пенсії. Фото: Донецька ОВАРосіяни скинули бомбу на Ярову, коли людям видавали пенсії. Фото: Донецька ОВА

Російська армія завдала авіаудару по селищу Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, авіабомба влучила прямо по людях. За попередніми даними, загинули понад 20 осіб. Глава держави назвав цей удар «звірячим» і закликав світ до рішучої реакції, зокрема з боку США, ЄС та країн «Великої двадцятки».

За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, станом на 12:30 відомо про щонайменше 21 загиблого і стільки ж поранених. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент Росії Володимир Путін під час розмов із представниками США заявив про плани захопити Донецьку область до кінця року. Водночас Зеленський наголосив, що за три роки війни Росія не змогла захопити 70% Донбасу, і ці заяви є маніпуляцією.

Останні новини про: Війна в Україні

Українців закликали підготуватися до можливих відключень світла восени
У Херсоні після атаки росіян вигорів міський ринок
Путін заявив американцям, що візьме Донбас за 4 місяці, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Путін заявив американцям, що візьме Донбас за 4 місяці, — Зеленський
У Херсоні після атаки росіян вигорів міський ринок
Українців закликали підготуватися до можливих відключень світла восени

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Жінка, яка викинула з вікна гуртожитку в Одесі немовля, виявилась жителькою Миколаївщини

3 години тому

Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay