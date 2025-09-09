На Донеччині росіяни скинули авіабомбу на людей, які стояли у черзі за пенсією: понад 20 загиблих

Росіяни скинули бомбу на Ярову, коли людям видавали пенсії. Фото: Донецька ОВА

Російська армія завдала авіаудару по селищу Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, авіабомба влучила прямо по людях. За попередніми даними, загинули понад 20 осіб. Глава держави назвав цей удар «звірячим» і закликав світ до рішучої реакції, зокрема з боку США, ЄС та країн «Великої двадцятки».

За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, станом на 12:30 відомо про щонайменше 21 загиблого і стільки ж поранених. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент Росії Володимир Путін під час розмов із представниками США заявив про плани захопити Донецьку область до кінця року. Водночас Зеленський наголосив, що за три роки війни Росія не змогла захопити 70% Донбасу, і ці заяви є маніпуляцією.