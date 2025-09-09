Путін заявив американцям, що візьме Донбас за 4 місяці, — Зеленський
14:22, 09 вересня, 2025
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Володимир Путін під час розмов із представниками США заявляв про плани захопити Донецьку область до кінця року.
Про це глава держави розповів в інтерв’ю ABC.
За словами Володимира Зеленського, у серпні під час зустрічі українських, європейських та американських представників в Овальному кабінеті пролунало запитання: «Чому Донбас так важливий?».
Президент наголосив, що за три роки війни Росія не змогла захопити 70% Донбасу, і ці заяви є маніпуляцією. Після першої окупації 11 років тому Росія контролювала третину регіону, а від початку повномасштабного вторгнення — близько 30% Донецької області. Водночас Україна утримує 32% цієї території.
Володимир Зеленський також заявив, що Росія заплатила величезну ціну за агресію: близько мільйона втрат за майже чотири роки війни. При цьому він додав, що для досягнення поставленої мети Путін готовий жертвувати ще мільйонами життів.
— І якщо він каже, що за 3-4 місяці, а саме це він казав американцям і представнику президента Трампа, він казав, що візьме Донбас до кінця року. Він не візьме. Ціна — роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони, три мільйони трупів. Ось ціна цього, — наголосив Володимир Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський наголошував, що питання територій планує обговорювати лише особисто з Володимиром Путіним.
Водночас нещодавно Володимир Путін заявив, що питання територіальної приналежності України, на його думку, мають вирішуватися шляхом референдуму.
