Україні потрібно провести референдум щодо територій, — Путін

Володимир Путін. Скриншот з відеоВолодимир Путін. Скриншот з відео

У середу, 3 вересня, російський президент Володимир Путін заявив, що питання територіальної приналежності України, на його думку, мають вирішуватися шляхом референдуму.

Слова Володимира Путіна цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Російський президент наголосив, що проведення референдуму можливе лише після скасування воєнного стану в країні.

«Питання щодо територій можуть вирішуватися в Україні шляхом референдуму, але для цього необхідно скасувати воєнний стан»,  — сказав російський президент.

Голова РФ також заявив, що проведе переговори, якщо український лідер приїде до Москви.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав «позерством» заяви російських посадовців про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Він попередив, що Москва може зіткнутися з «економічною війною», якщо не припинить агресію проти України.

