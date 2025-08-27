Трамп назвав заяви Росії про нелегітимність Зеленського «позерством» і пригрозив Москві «економічною війною»

Президент США Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвав «позерством» заяви російських посадовців про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Він попередив, що Москва може зіткнутися з «економічною війною», якщо не припинить агресію проти України.

Про це він заявив 26 серпня під час розмови з журналістами у Білому домі, повідомляє DW.

Під час зустрічі одна з журналісток поцікавилася, чи отримував Трамп від Росії сигнали щодо її позиції про легітимність президента України. Вона нагадала про нещодавню заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який стверджував, що його країна «не вважає Зеленського легітимним учасником мирних переговорів».

— Не має значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі стають у позу. Все це — нісенітниця, окей? Всі позерствують, — відповів Трамп.

Реклама

Американський лідер підкреслив, що не сприймає подібні заяви серйозно

Трамп також зауважив, що прагне якнайшвидшого завершення війни Росії проти України, адже «щотижня гинуть тисячі людей». Серед можливих інструментів тиску на Москву Трамп назвав «економічну війну».

— Це не світова війна, але економічна війна, і вона стане катастрофою для Росії. Хоча я не хотів би цього", — наголосив він.

Водночас президент США зауважив, що «Зеленський також не зовсім невинний, для танго потрібні двоє». Втім, він підкреслив, що нині має з українським лідером добрі відносини, особливо після того, як Америка припинили практику безоплатного постачання зброї Києву.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна нібито не наполягає на державному статусі російської мови в Україні у межах мирних переговорів.