Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    27 серпня, 2025

  • 25.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 25.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп назвав заяви Росії про нелегітимність Зеленського «позерством» і пригрозив Москві «економічною війною»

Президент США Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвав «позерством» заяви російських посадовців про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Він попередив, що Москва може зіткнутися з «економічною війною», якщо не припинить агресію проти України.

Про це він заявив 26 серпня під час розмови з журналістами у Білому домі, повідомляє DW.

Під час зустрічі одна з журналісток поцікавилася, чи отримував Трамп від Росії сигнали щодо її позиції про легітимність президента України. Вона нагадала про нещодавню заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який стверджував, що його країна «не вважає Зеленського легітимним учасником мирних переговорів».

— Не має значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі стають у позу. Все це — нісенітниця, окей? Всі позерствують, — відповів Трамп.

Реклама

Американський лідер підкреслив, що не сприймає подібні заяви серйозно

Трамп також зауважив, що прагне якнайшвидшого завершення війни Росії проти України, адже «щотижня гинуть тисячі людей». Серед можливих інструментів тиску на Москву Трамп назвав «економічну війну».

— Це не світова війна, але економічна війна, і вона стане катастрофою для Росії. Хоча я не хотів би цього", — наголосив він.

Водночас президент США зауважив, що «Зеленський також не зовсім невинний, для танго потрібні двоє». Втім, він підкреслив, що нині має з українським лідером добрі відносини, особливо після того, як Америка припинили практику безоплатного постачання зброї Києву.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна нібито не наполягає на державному статусі російської мови в Україні у межах мирних переговорів.

Останні новини про: США

The Guardian: Єрмак пропонував Залужному приєднатися до команди Зеленського, але той відмовився
У США можуть перейменувати Міністерство оборони: Трамп пояснив чому
«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа
Реклама

Читайте також:

новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Катерина Середа
новини

Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа
У США можуть перейменувати Міністерство оборони: Трамп пояснив чому
The Guardian: Єрмак пропонував Залужному приєднатися до команди Зеленського, але той відмовився

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

«Це не туризм, це робота», — віцемер Коренєв пояснив двотижневе відрядження у румунську кондитерську

2 години тому

У Заводському районі Миколаєва відкрили Центр надання адмінпослуг

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay