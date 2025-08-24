Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною

Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною. Фото: Getty ImagesЛавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна нібито не наполягає на державному статусі російської мови в Україні у межах мирних переговорів.

Про це він сказав у коментарі журналісту російського телеканалу «Россия».

Сергій Лавров заявив, що «першим кроком» у переговорах має бути скасування українських законів, які, за його словами, обмежують використання російської мови та діяльність церкви Московського патріархату.

Раніше низка медіа писала, що пропозиції Москви щодо перемовин передбачають надання російській мові офіційного статусу на частині території України або по всій країні.

Президент Володимир Зеленський у відповідь наголосив: «У нас є державна мова — українська. РФ може заявляти що завгодно».

Крім того, Сергій Лавров заявив, що Захід «шукає привід», аби зірвати переговори між Україною та Росією. Він пов’язав це з домовленостями, які раніше обговорювали президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

