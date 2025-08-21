Зеленський відреагував на вимогу Путіна зробити російську офіційною мовою України
- Марія Хаміцевич
15:00, 21 серпня, 2025
Президент Володимир Зеленський заявив, що єдина державна мова в Україні — українська.
Так він відреагував на вимогу Росії надати російській мові офіційний статус у межах мирної угоди, пише «Інтерфакс-Україна».
— У нас є державна мова — українська. РФ може заявляти що завгодно. Я вважаю, що це робиться для висунення ультиматумів і ускладнення процесу, — сказав президент.
Раніше Reuters писало, що мирні пропозиції Москви передбачають не лише передачу частини українських територій, а й надання російській мові статусу офіційної на частині або на всій території України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у ході переговорів «Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО». Він також зауважив, що європейські країни готові надати військову підтримку Україні, водночас Америка не надсилатиме своїх військових.
