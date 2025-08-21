Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    21 серпня, 2025

  • 28.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 28.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський відреагував на вимогу Путіна зробити російську офіційною мовою України

Зеленський відреагував на вимогу Путіна зробити російську офіційною мовою України. Фото: Офіс президентЗеленський відреагував на вимогу Путіна зробити російську офіційною мовою України. Фото: Офіс президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що єдина державна мова в Україні — українська.

Так він відреагував на вимогу Росії надати російській мові офіційний статус у межах мирної угоди, пише «Інтерфакс-Україна».

— У нас є державна мова — українська. РФ може заявляти що завгодно. Я вважаю, що це робиться для висунення ультиматумів і ускладнення процесу, — сказав президент.

Раніше Reuters писало, що мирні пропозиції Москви передбачають не лише передачу частини українських територій, а й надання російській мові статусу офіційної на частині або на всій території України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у ході переговорів «Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО». Він також зауважив, що європейські країни готові надати військову підтримку Україні, водночас Америка не надсилатиме своїх військових.

Останні новини про: Війна в Україні

Нічний обстріл Мукачева: пошкоджене підприємство, є постраждалі
Зеленський вважає, що росіянам не потрібен Кінбурн після завершення війни
Я був би задоволений, якби вибори вже були, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
новини

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж: «Люди підпалюють стерню, а вітер розносить вогонь»

Юлія Бойченко
новини

Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Я був би задоволений, якби вибори вже були, — Зеленський
Зеленський вважає, що росіянам не потрібен Кінбурн після завершення війни
Нічний обстріл Мукачева: пошкоджене підприємство, є постраждалі

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

3 години тому

Зеленський вважає, що росіянам не потрібен Кінбурн після завершення війни

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay