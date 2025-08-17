Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Путін озвучив мирні пропозиції Трампу на Алясці, — Reuters

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з соцмережі Х / The White HouseВолодимир Путін та Дональд Трамп. Фото з соцмережі Х / The White House

Мирні ініціативи, які президент Росії Володимир Путін обговорив із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, містять низку вимог до України, серед яких — передача частини територій та офіційне визнання російської мови.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією агентства, ключові пункти пропозицій виглядають так:

  • Виведення українських військ із Донецької та Луганської областей в обмін на зобов’язання москви заморозити лінію фронту на Херсонщині та Запоріжжі.
  • Формальне визнання Криму російською територією — щонайменше частиною міжнародної спільноти.
  • Повернення невеликих територій на Сумщині та Харківщині, які тимчасово окуповані.
  • Скасування частини санкцій проти Росії.
  • Заборона вступу України до НАТО, хоча водночас Володимир Путін допускає надання Києву певних гарантій безпеки.
  • Надання російській мові офіційного статусу в окремих регіонах або по всій країні.
  • Вільна діяльність російської православної церкви в Україні.

При цьому, за даними Reuters, Росія наполягає: припинення вогню можливе лише після підписання мирної угоди.

Як пройшла зустріч Дональна Трампа з Володимиром Путіним

Увечері п’ятниці, 15 серпня, в Анкориджі на Алясці пройшла зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

Президенти США та Росії під час зустрічі не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський. 

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.

