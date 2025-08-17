Путін озвучив мирні пропозиції Трампу на Алясці, — Reuters

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з соцмережі Х / The White House

Мирні ініціативи, які президент Росії Володимир Путін обговорив із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, містять низку вимог до України, серед яких — передача частини територій та офіційне визнання російської мови.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією агентства, ключові пункти пропозицій виглядають так:

Виведення українських військ із Донецької та Луганської областей в обмін на зобов’язання москви заморозити лінію фронту на Херсонщині та Запоріжжі.

Формальне визнання Криму російською територією — щонайменше частиною міжнародної спільноти.

Повернення невеликих територій на Сумщині та Харківщині, які тимчасово окуповані.

Скасування частини санкцій проти Росії.

Заборона вступу України до НАТО, хоча водночас Володимир Путін допускає надання Києву певних гарантій безпеки.

Надання російській мові офіційного статусу в окремих регіонах або по всій країні.

Вільна діяльність російської православної церкви в Україні.

При цьому, за даними Reuters, Росія наполягає: припинення вогню можливе лише після підписання мирної угоди.

Як пройшла зустріч Дональна Трампа з Володимиром Путіним

Увечері п’ятниці, 15 серпня, в Анкориджі на Алясці пройшла зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

Президенти США та Росії під час зустрічі не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.