Путін озвучив мирні пропозиції Трампу на Алясці, — Reuters
-
- Альона Коханчук
-
•
-
9:48, 17 серпня, 2025
-
Мирні ініціативи, які президент Росії Володимир Путін обговорив із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, містять низку вимог до України, серед яких — передача частини територій та офіційне визнання російської мови.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.
За інформацією агентства, ключові пункти пропозицій виглядають так:
- Виведення українських військ із Донецької та Луганської областей в обмін на зобов’язання москви заморозити лінію фронту на Херсонщині та Запоріжжі.
- Формальне визнання Криму російською територією — щонайменше частиною міжнародної спільноти.
- Повернення невеликих територій на Сумщині та Харківщині, які тимчасово окуповані.
- Скасування частини санкцій проти Росії.
- Заборона вступу України до НАТО, хоча водночас Володимир Путін допускає надання Києву певних гарантій безпеки.
- Надання російській мові офіційного статусу в окремих регіонах або по всій країні.
- Вільна діяльність російської православної церкви в Україні.
При цьому, за даними Reuters, Росія наполягає: припинення вогню можливе лише після підписання мирної угоди.
Як пройшла зустріч Дональна Трампа з Володимиром Путіним
Увечері п’ятниці, 15 серпня, в Анкориджі на Алясці пройшла зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.
Президенти США та Росії під час зустрічі не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.
Останні новини про: США
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.