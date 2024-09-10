Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська минулої доби, 9 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 5 людей постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Берислав, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Токарівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Хрещенівка, Новоберислав, Томарине, Новогреднєве та місто Херсон.

Також росіяни завдали ракетного удару по Бериславському району.

Зазначається, що російська армія поцілила в медичний заклад, дитячий садок, автомобільну парковку та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також окупанти пошкодили обладнання зв'язку, газопроводи та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».