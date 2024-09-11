На Херсонщині через удар російського дрона постраждала дитина
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- Даріна Мельничук
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18:00, 11 вересня, 2024
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Сьогодні, 11 вересня, російські війська вдарили дроном по Кіндійці. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що близько 16:00 внаслідок скидання вибухівки 11-річний хлопчик дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Наразі дитина перебуває у медзакладі. Лікарі надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, російські війська минулої доби, 10 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 13 людей постраждали.