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На Херсонщині через удар російського дрона постраждала дитина

Херсонська область. Ілюстраційне фотоХерсонська область. Ілюстраційне фото

Сьогодні, 11 вересня, російські війська вдарили дроном по Кіндійці. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що близько 16:00 внаслідок скидання вибухівки 11-річний хлопчик дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. 

Наразі дитина перебуває у медзакладі. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 10 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 13 людей постраждали.

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