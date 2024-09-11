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Росіяни обстріляли освітній заклад та цивільну інфраструктуру на Херсонщині, є постраждалі

Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

Російські війська минулої доби, 10 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 13 людей постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Понятівка, Берислав, Михайлівка, Качкарівка, Олександрівка, Антонівка, Берегове, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Козацьке, Микільське, Тягинка, Садове, Нововоронцовка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Зазначається, що росіяни поцілили в освітній заклад та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, автобус та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Під час нічної дронової атаки сили ППО над територією Херсонської області знищили 5 «Шахедів».

Нагадаємо, вдень, 10 вересня, російські військові двічі атакували Миколаївщину з артилерії. Під вогнем опинилися дві громади — Очаківська та Куцурубська.

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