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Російські війська атакували Херсонщину: 11 людей дістали поранення, серед них одна дитина

Знак перед в'їздом у Херсон. Ілюстраційне фотоЗнак перед в'їздом у Херсон. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 11 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 11 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Садове, Велетенське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Ольгівка, Нововоронцовка, Львове, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Трудолюбівка, Довгове, Нова Кубань, Зарічне, Осокорівка, Червоний Маяк, Ольгине, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили у Пункт Незламності та житлові квартали населених пунктів області. Зафіксовано влучання в 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.

Сили протиповітряної оборони під час нічної дронової атаки над Херсонською областю знищили 4 «Shahed-131/136».

Нагадаємо, 11 вересня, російські війська вдарили дроном по Кіндійці. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.

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