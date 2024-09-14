У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік
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- Даріна Мельничук
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13:28, 14 вересня, 2024
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Російські війська, 14 вересня, атакували Дніпровський район у Херсоні. Внаслідок обстрілу 55-річний чоловік дістав поранення.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зазначається, що до однієї з херсонських лікарень у тяжкому стані доставили 55-річного чоловіка, який потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі міста. Під час атаки він перебував в автомобілі.
«У потерпілого вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення. Лікарі борються за життя пораненого», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська минулої доби, 13 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення