У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік

Знак перед в'їздом у Херсон. Ілюстраційне фото

Російські війська, 14 вересня, атакували Дніпровський район у Херсоні. Внаслідок обстрілу 55-річний чоловік дістав поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що до однієї з херсонських лікарень у тяжкому стані доставили 55-річного чоловіка, який потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі міста. Під час атаки він перебував в автомобілі.

«У потерпілого вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення. Лікарі борються за життя пораненого», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 13 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення