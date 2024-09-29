Внаслідок ударів по Херсонщині загинули четверо людей

Школа в Білозерській громаді після атак російських КАБів, архівне фото: Херсонська ОВА

За минулу добу російська армія обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого загинули 4 людини, ще 10 отримали поранення.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські війська влучили в заклад культури, житлові квартали та інфраструктуру.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Дудчани, Придніпровське, Широка Балка, Новодмитрівка, Станіслав, Ромашкове, Трифонівка, Кізомис, Ясна Поляна, Одрадокам'янка, Садове, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Томарине, Нова Кам'янка, Саблуківка та Херсон.

«Російські військові поцілили в заклад культури, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 30 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 – дістали поранення», – повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, на Миколаївщині сили протиповітряної оборони вночі, 29 вересня, знищили чотири БПЛА типу Shahed-131/136.