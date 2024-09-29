  • неділя

    29 вересня, 2024

  • 21°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 21° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Внаслідок ударів по Херсонщині загинули четверо людей

Школа в Білозерській громаді після атак російських КАБів, архівне фото: Херсонська ОВАШкола в Білозерській громаді після атак російських КАБів, архівне фото: Херсонська ОВА

За минулу добу російська армія обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого загинули 4 людини, ще 10 отримали поранення. 

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські війська влучили в заклад культури, житлові квартали та інфраструктуру.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Дудчани, Придніпровське, Широка Балка, Новодмитрівка, Станіслав, Ромашкове, Трифонівка, Кізомис, Ясна Поляна, Одрадокам'янка, Садове, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Томарине, Нова Кам'янка, Саблуківка та Херсон.

«Російські військові поцілили в заклад культури, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 30 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 – дістали поранення», – повідомив Олександр Прокудін. 

Нагадаємо, на Миколаївщині сили протиповітряної оборони вночі, 29 вересня, знищили чотири БПЛА типу Shahed-131/136.

Читайте також:

новини

В Миколаєві зупинку, щодо якої депутатка писала у контакт-центр, вже знесли і почали забудову

Аліса Мелік-Адамян
новини

Відображення життя рідного міста у картинах: в Миколаєві відбулась зустріч із художником Крутіковим

Даріна Мельничук
новини

Депутатка «Слуги народу» звернулась на гарячу лінію мерії Миколаєва через забудову зупинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Спроба суїциду: у Миколаєві дівчина стрибнула з 9-го поверху, постраждала в комі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Южноукраїнськ хочуть прибрати з графіків відключень світла, — Кім

Аліса Мелік-Адамян

Сили ППО збили чотири безпілотники у небі над Миколаївщиною

Росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю, – ОВА

Танкісти миколаївського полку показали кадри тренувань з трофейним Т-62

На Миколаївщині вогнеборці ліквідували 16 пожеж, одна з яких сталася через ворожу атаку