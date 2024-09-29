У Первомайську невідомі осквернили могилу загиблої військовослужбовиці

Осквернена могила загиблої військовослужбовиці, фото: поліція Миколаївської області

У Первомайську Миколаївської області поліціянти розслідують осквернення могили загиблої військовослужбовиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 28 вересня до відділення поліції звернулася 56-річна жінка з повідомленням про те, що на місцевому кладовищі невідомі осквернили могилу її доньки – військової Збройних сил України.

«На місці події слідчо-оперативна група райвідділу поліції виявила та зафіксувала пошкодження, а саме: прапори, які були зняті та покинуті на землі, та викрадені два складних бамбукових флагштоки», – йдеться у повідомленні.

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини вказаного злочину, повідомити її до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 10 А, або за телефонами (0512) 53-17-90, 44-68-58, 102.

Нагадаємо, у неділю, 29 вересня, в центрі Миколаєва зібралися близько 150 небайдужих мешканців на мітинг, аби висловити свою підтримку українським військовополоненим та зниклим безвісти.