Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: чоловік отримав поранення
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- Анна Гакман
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20:22, 01 жовтня, 2024
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Сьогодні ввечері, 1 жовтня, в селищі Велентенське Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
«45-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. В нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення ніг. Нині потерпілий — під наглядом медиків», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 вересня російський дрон атакував маршрутку в Херсоні.