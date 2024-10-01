Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: чоловік отримав поранення

Херсон, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Сьогодні ввечері, 1 жовтня, в селищі Велентенське Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«45-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. В нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення ніг. Нині потерпілий — під наглядом медиків», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня російський дрон атакував маршрутку в Херсоні.