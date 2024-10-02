Шестеро загиблих, 11 поранених: російська армія вчергове обстріляла Херсонщину

Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

Минулої доби під ударами російської армії перебували 14 населених пунктів Херсонської області. Шестеро людей загинули, 11 отримали поранення.

Про це вранці 2 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Військові РФ обстріляли Антонівку, Станіслав, Велетенське, Широку Балку, Токарівку, Садове, Придніпровське, Кізомис, Дар'ївку, Томину Балку, Первомайське, Берислав, Саблуківку та Херсон, йдеться у дописі.

Внаслідок влучань російських снарядів і боєприпасів на території області пошкоджені освітній заклад, газопровід, аптека, церква, багатоповерхівка, 20 приватних будинків, господарча споруда та приватний автомобіль, поінформував очільник ОВА.

Нагадаємо, що зранку 1 жовтня російські війська атакували ринок у Центральному районі Херсона. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 6 містян. Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким.