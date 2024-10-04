Росіяни атакували Херсонщину з БпЛА, є загибла та поранений

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

У пʼятницю, 4 жовтня, російські війська вкотре атакували Херсон з БпЛА. Внаслідок обстрілу загинула жінка, а чоловіка госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 75-річна місцева жителька, яка перебувала на вулиці, загинула через обстріл.

Окрім цього, у селі Кізомис росіяни скинули вибухівку з дрона на 54-річного чоловіка, який їхав на мопеді. Він дістав вибухову травму, поранення передпліччя та перелом кістки руки. Його госпіталізували до лікарні.

Наразі прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, що передбачає частини 1, 2 статті 438 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, 3 жовтня, під ударами російської армії перебували 14 населених пункти Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.