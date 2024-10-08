Пожежі від ворожих обстрілів: збитки довкіллю Миколаївщини сягнули понад ₴10 млн

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У вересні 4,7 гектарів полів, чагарників та лісосмуг були захоплені пожежами, спричиненими ворожими обстрілами. Збитки для екосистеми Миколаївщини оцінюються у понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Екологи зазначають, що викиди в атмосферу від цих пожеж перевищила 3 тисячі тонн, а збитки, тільки за вересень, сягнули 10,6 мільйона гривень.

Крім того, в Миколаївській області горіли промислові споруди, інфраструктурні об'єкти, склади та житлові будівлі на площі понад одна тисяча квадратних метрів. Це додатково завдало атмосфері збитків на суму 246 тисяч гривень, а маса забруднення становила майже 80 тонн.

«МикВісті» повідомляли, що впродовж серпня на Миколаївщині зафіксовано 26 пожеж через військові дії, що призвели до екологічних та економічних втрат на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 22 вересня 2024 року вогнеборці 17 разів залучались до гасіння пожеж у Миколаївській області, одна з них виникла через обстріл