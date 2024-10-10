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Одна людина загинула і десятеро поранені внаслідок обстрілів Херсонщини

Обстріл Херсона, архівне фото ДСНСОбстріл Херсона, архівне фото ДСНС

Армія Російської Федерації 9 жовтня вдарила по інфраструктурі Херсону та області. Одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби російські військові поцілили в комунальне підприємство, освітній та медичний заклади й адмінбудівлю.

Також вдарили по житловим кварталам населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкоджена багатоповерхівка та шість приватних будинків. Росіяни понівечили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.

Слід зазначити, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Станіслав, Новодмитрівка, Берислав, Гаврилівка, Милове, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоолександрівка, Шляхове, Качкарівка, Золота Балка, Львове та місто Херсон.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили один «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що ввечері, 9 жовтня, ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва, попередньо крилатими ракетами Х-59/Х-69. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Пошкоджено складські будівлі.

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