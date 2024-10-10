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Росіяни атакували Херсон: пошкоджено житлові квартали та енергетичну інфраструктуру

Росіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відеоРосіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відео

Зранку, 10 жовтня, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура у Центральному районі міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що снарядами понівечено автоцентр, цивільні транспортні засоби, тролейбусну мережу, а також повибивало шибки у будинках.  

«Дорога, всіяна склом та уламками, потрощені будівлі. Такі наслідки чергового російського обстрілу Центрального району Херсона», — йдеться у повідомленні.

Також у 16-річної дівчини через обстріл сталась гостра реакція на стрес. «Швидка» надала їй допомогу на місці.

Росіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відеоРосіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відео

Пізніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі повністю знеструмлені селища Текстильне та Зеленівка у Дніпровському районі міста і значна частина Центрального району.

«Енергетики вивчають обсяг пошкоджень. Про перебіг та закінчення аварійно-відновлювальних робіт ми повідомимо додатково», — пише він.

Росіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відеоРосіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відео
Росіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відеоРосіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відео

Нагадаємо, армія Російської Федерації 9 жовтня вдарила по інфраструктурі Херсону та області. Одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.

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