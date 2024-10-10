Росіяни атакували Херсон: пошкоджено житлові квартали та енергетичну інфраструктуру
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- Даріна Мельничук
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15:50, 10 жовтня, 2024
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Зранку, 10 жовтня, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура у Центральному районі міста.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що снарядами понівечено автоцентр, цивільні транспортні засоби, тролейбусну мережу, а також повибивало шибки у будинках.
«Дорога, всіяна склом та уламками, потрощені будівлі. Такі наслідки чергового російського обстрілу Центрального району Херсона», — йдеться у повідомленні.
Також у 16-річної дівчини через обстріл сталась гостра реакція на стрес. «Швидка» надала їй допомогу на місці.
Пізніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі повністю знеструмлені селища Текстильне та Зеленівка у Дніпровському районі міста і значна частина Центрального району.
«Енергетики вивчають обсяг пошкоджень. Про перебіг та закінчення аварійно-відновлювальних робіт ми повідомимо додатково», — пише він.
Нагадаємо, армія Російської Федерації 9 жовтня вдарила по інфраструктурі Херсону та області. Одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.
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