Росіяни атакували Херсон: пошкоджено житлові квартали та енергетичну інфраструктуру

Росіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відео

Зранку, 10 жовтня, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура у Центральному районі міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що снарядами понівечено автоцентр, цивільні транспортні засоби, тролейбусну мережу, а також повибивало шибки у будинках.

«Дорога, всіяна склом та уламками, потрощені будівлі. Такі наслідки чергового російського обстрілу Центрального району Херсона», — йдеться у повідомленні.

Також у 16-річної дівчини через обстріл сталась гостра реакція на стрес. «Швидка» надала їй допомогу на місці.

Росіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відео

Пізніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі повністю знеструмлені селища Текстильне та Зеленівка у Дніпровському районі міста і значна частина Центрального району.

«Енергетики вивчають обсяг пошкоджень. Про перебіг та закінчення аварійно-відновлювальних робіт ми повідомимо додатково», — пише він.

Росіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відео

Росіяни атакували Херсон 10 жовтня. Скриншот з відео

Нагадаємо, армія Російської Федерації 9 жовтня вдарила по інфраструктурі Херсону та області. Одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.