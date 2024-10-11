Злочини проти дітей: херсонські правоохоронці відкрили понад 800 кримінальних проваджень

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Протягом дев'яти місяців 2024 року на Херсонщині правоохоронці відкрили 862 кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією РФ проти України та злочинами, вчиненими стосовно дітей.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За інформацією пресслужби, серед справ — загибель 40 дітей, травмування — 177. Крім того, розслідують депортацію 730 дітей, викрадення 25 дітей та два випадки сексуальних злочинів проти дітей.

У відомстві зазначили, що відкрито провадження щодо пошкодження або знищення понад 700 об'єктів дитячої інфраструктури, включаючи навчальні та медичні заклади.

Раніше дитячий омбудсмен заявила, що війна РФ порушує абсолютно всі права українських дітей

Також «МикВісті» повідомляли, що у Миколаївській області зафіксовано збільшення звернень про домашнє насильство, особливо серед родин, де батьки повернулися з війни.