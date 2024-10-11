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Через обстріл енергетичного об'єкта на Миколаївщині сталось знеструмлення підстанції

Через обстріл енергетичного об'єкта на Миколаївщині сталось знеструмлення підстанції. Ілюстраційне фото: «МикВісті»Через обстріл енергетичного об'єкта на Миколаївщині сталось знеструмлення підстанції. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині минулої доби внаслідок обстрілу енергетичного об'єкта знеструмлювались підстанція та побутові споживачі.

Наразі живлення відновлено за резервною схемою, повідомляє Міненерго. 

Окрім цього, три працівники енергообʼєкта поранені, їм надали медичну допомогу.

За минулу добу загалом через обстріли і бойові дії були відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою. Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги. На даний момент відомо про двох постраждалих у результаті ракетного удару.

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